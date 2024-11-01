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СВО 1 ноября 2024 09:27

Глава Актаныша поручил зимой убирать снег во дворах частных домов семей бойцов СВО

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Глава Актаныша поручил зимой убирать снег во дворах частных домов семей бойцов СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов во время осмотра техники поставил задачу перед механизаторами: во время уборки улиц от снега необходимо очистить в том числе дворы частных домов, в которых проживают семьи участников спецоперации.

«Эта добрая инициатива направлена на поддержку тех, кто подает пример мужества и отваги, отстаивая интересы нашей страны. Создание чистоты и порядка на придомовых территориях не только создает комфортные условия для проживания, но и является данью уважения нашим героям и их семьям», — отметил глава района.

Трактористы-механизаторы поддержали это предложение. Только им теперь вовремя нужно предоставить адреса домов, где проживают семьи участников СВО.

Сегодня более 200 уроженцев района принимают участие в специальной военной операции. Руководство Актанышского района всегда держит семьи земляков в центре внимания. В течение года этим семьям поставлялись дрова, дети бесплатно питаются в школьной столовой, не взимается плата за посещение кружков, занятия в бассейне. Проезд в общественном транспорте также бесплатный.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

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