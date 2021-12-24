Глава Агрызского района на «Елке желаний» исполнил мечту трехлетнего мальчика

Фото: «Агрызские вести».

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту трехлетнего мальчика Рустама Николаева из Агрыза. Об этом пишет газета «Агрызские вести».

Мальчик мечтал о спортивной шведской стенке. Азат Валеев посетил семью и подарил юному земляку этот гимнастический снаряд.

В канун Нового года каждый может сделать подарок детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей или пожилым людям с тяжелыми заболеваниями. Для этого нужно зайти на портал «Елкажеланий.рф» и выбрать «исполнить желание».

Всероссийскую акцию «Елка желаний» запустил Президент России Владимир Путин три года назад. Лидер российского государства и сам не раз исполняя мечты детей.

В этом году Президент исполнил мечту 14-летнего подростка Марка Кобленева из Подмосковья, попросившего у него гитару. Также Владимир Путин исполнил новогоднее желание13-летней школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», и ей удалось попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.