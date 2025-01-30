Глава администрации Мелитополя о театре Камала: «Это просто сказка!»

В Татарстане и Казани развитие общественных пространств, формирование городской среды реализуют с любовью и заботой о людях. Такое мнение высказала глава администрации городского округа Мелитополь Запорожской области, сопредседатель ВАРМСУ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Галина Данильченко в рамках второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

«В первую очередь действительно всё делается для комфортного проживания людей, для удобства. У нас есть с чем сравнивать, потому что буквально три года назад, когда у нас еще был старый украинский режим, который абсолютно о людях не заботился — вплоть до того, что бабушки ходили и просили: „Пожалуйста, лавочки возле подъездов поставьте“. Даже этого не хотели делать», — заявила Данильченко.

Она также отметила опыт Татарстана в части сохранения исторического и культурного наследия. В частности, впечатлило главу администрации Мелитополя новое здание театра имени Камала. «Это просто сказка, чудо какое-то. Я никогда в жизни такого не видела», — восхитилась гостья.

«Вообще я вам скажу: перечислять, чем мы воодушевились, глядя на Казань и изучая практики Татарстана, — это, наверное, займет не один день. Мы будем впредь на площадке ВАРМСУ общаться, налаживать горизонтальные связи с главами муниципалитетов, будем обмениваться практиками. И я еще планирую сюда приехать с командой глав из наших регионов, Донбасса, Новороссии, чтобы поездить по территории, ближе познакомиться с тем, что сделано в Татарстане», — заключила Галина Данильченко.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект. Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.