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Гладков: В Муроме от попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт
Продолжается обстрел приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины. В частности, под огнем оказалось село Муром Шебекинского городского округа, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — написал губернатор.
Ранее он сообщил об обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, где из-за артиллерийского обстрела в некоторых зданиях оказались выбиты стекла, а также об ударе по Грайворонскому округу, из-за которого «частично без света остаются села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка».
Над самим Белгородом поздно вечером сработала система ПВО. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», — уточнил Гладков.
По информации Министерства обороны, 1 июня после интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и города Шебекино украинские военные атаковали одноименный пункт пропуска, а также предприняли еще несколько попыток прорваться на территорию Белгородской области. Обстрелы продолжились и в последующие дни.
Утром 2 июня на дороге в Масловой Пристани погибли две женщины. Позднее глава области проинформировал о гибели двоих мужчин и одной женщины в селе Соболевка Валуйского округа. Позднее стало известно, что 3 июня погибли еще две женщины — в селах Новая Таволжанка и Безлюдовка Шебекинского округа.
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