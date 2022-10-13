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Происшествия
13 октября 2022  13:24

Вслед за Белгородом ВСУ обстреляли территорию школы в село Красное

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

 

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе очередного обстрела Белгорода ракета попала в здание жилого дома. Над городом работает система ПВО, на данный момент о погибших и пострадавших информации нет.

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