Вслед за Белгородом ВСУ обстреляли территорию школы в село Красное

Вооруженные силы Украины обстреляли село Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе очередного обстрела Белгорода ракета попала в здание жилого дома. Над городом работает система ПВО, на данный момент о погибших и пострадавших информации нет.