Ракета попала в жилой дом в Белгороде, над городом работает система ПВО

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгород, одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом по ул.Губкина, сообщил мэр города Антон Иванов.

«Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там», – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, уточнив, что о пострадавших на данный момент пока ничего неизвестно. «Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32», – добавил он.

Очевидцы публикуют фотоснимки и видео с места происшествий.