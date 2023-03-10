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Происшествия 10 марта 2023 16:03

Губернаторы Брянской и Белгородской областей сообщили об обстреле со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают один из населенных пунктов региона – село Ясные Зори Белгородского района. Пострадал один житель.

«По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

В Брянской области украинские силы обстреляли поселок Белевица Погарского района. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, также отсутствуют разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

«Оперативные службы работают на месте», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

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