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Губернаторы Брянской и Белгородской областей сообщили об обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают один из населенных пунктов региона – село Ясные Зори Белгородского района. Пострадал один житель.
«По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
В Брянской области украинские силы обстреляли поселок Белевица Погарского района. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, также отсутствуют разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
«Оперативные службы работают на месте», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.
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