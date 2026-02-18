news_header_top
Происшествия 18 февраля 2026 22:40

Гладков рассказал о повреждениях объектов энергетики из-за очередной ракетной атаки

Сегодня вечером Белгород вновь подвергся массированной ракетной атаке, целью которой стали городские объекты энергетики. О последствиях удара в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Угроза ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах региона была объявлена в 21.31 по московскому времени. Об отбое стало известно в 21.47.

По словам Гладкова, в результате атаки «есть большие повреждения», в городе произошел частичный блэкаут.

«Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление», – уточнил руководитель области.

Губернатор пообещал назвать причины и сроки восстановления подачи тепла и электричества после того, когда они станут ясны.

С начала текущего, 2026 года Белгород уже не раз подвергался ракетным обстрелам, нацеленным на городские энергетические объекты.

