Гладков рассказал о ночных атаках беспилотников

Ночью беспилотники несколько раз атаковали различные населенные пункты Белгородской области, на территорию которой накануне зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об ударах сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Еще до полуночи украинские силы обстреляли поселок Борисовка, центр Борисовского района. Квадрокоптер сбросил взрывное устройство на одно из административных зданий — «возгорания нет, пробита крыша» (губернатор написал об этом в 23.31).

Вскоре беспилотники сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома в городе Грайвороне, центре подвергшегося нападению Грайворонского округа. В результате оба дома загорелись. В Борисовке же дрон повторно сбросил бомбу на административное здание (об этих событиях стало известно в 00.28).

Кроме того, уже ближе к утру в Борисовском районе БПЛА вновь сбросил взрывное устройство. В Борисовке оказалась повреждена кровля частного жилого домовладения (Гладков проинформировал об этом в 2.37). В результате всех этих инцидентов никто не пострадал.

Вчера на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Позднее Вячеслав Гладков ввел в регионе правовой режим контртеррористической операции, По информации губернатора, к вечеру 22 мая в результате атаки получили ранения в общей сложности восемь человек.