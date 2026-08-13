ГК «Дело» приостановила работу зернового терминала после атаки на Новороссийск

Группа компаний «Дело» приостановила операционную деятельность своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба холдинга в своем Телеграм-канале.

«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции», – проинформировали в пресс-службе, уточнив, что решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры.

О возобновлении работы группа компаний пообещала сообщить дополнительно.

ГК «Дело» на своем сайте замечает, что является лидером в России по морской перевалке и железнодорожной транспортировке контейнеров, а также по глубоководной перевалке зерна. Группе принадлежит семь морских и 46 «сухих» терминалов. Совокупная мощность морских терминалов составляет 3,5 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) и 10,5 млн тонн зерна в год, «сухих» терминалов – 3,6 млн ДФЭ в год.

Накануне, 12 августа, Новороссийск подвергся массовому налету БПЛА ВСУ. Погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали и были госпитализированы. В городе был введен режим ЧС. Позднее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что два крупнейших российских зерновых терминала в порту Новороссийска получили повреждения из-за ударов дронов.

Повреждены во время атаки оказались Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) мощностью 8,5 млн тонн зерна в год и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) мощностью 7,1 млн тонн в год. РБК сообщил, что источник в отрасли подтвердил повреждение инфраструктуры перевалки сельскохозяйственных грузов и поражение НЗТ. «Терминал приостановил свою деятельность, проводится оценка ущерба», – пояснил собеседник издания.

Представитель «Деметра Холдинг» также подтвердил нанесение повреждений Новороссийскому зерновому терминалу, но отказался от дополнительных комментариев. В свою очередь Объединенная зерновая компания (ОЗК), которой принадлежит НКХП, рассказала, что ее терминал получил повреждения, пострадавших при атаке нет.

Вечером того же дня Министерство сельского хозяйства РФ после совещания, которое провела его руководитель Оксана Лут, заявило, что работает над переориентацией грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Это порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты.

«Крупным экспортерам необходимо определить объемы продукции, в первую очередь зерна с учетом хода уборочной кампании, которые они смогут закупить и вывезти, а также сформировать конкретные маршруты поставок», – отметили в профильном ведомстве.

Кроме того, для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы Минсельхоз сформирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин 13 июля заверил, что ответы на удары ВСУ по территории России будут зеркальными, «только в несколько раз мощнее».