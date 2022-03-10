Гипермаркеты «Ашан» и Globus не собираются покидать российский рынок

Крупные сети гипермаркетов «Ашан» и Globus продолжают работать в штатном режиме и не собираются приостанавливать свою работу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компаний.

Ранее на просторах интернета появилась информация о том, что Globus уже принял решение закрыть свои магазины на территории страны, а «Ашан» определится в ближайшее время.

«Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу», — сообщили в пресс-службе компании.

Представитель «Ашана» также призвал не верить непроверенным сведениям из интернета, добавив, что все гипермаркеты продолжают работать.

«Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, после того, как страны Запада ужесточили ограничения против России в связи с объявлением Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции на Украине, многие крупные компании начали покидать российский рынок.

В ответ Правительство предложило им три варианта действий.