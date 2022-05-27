Гинцбург: В случае сильного распространения оспа обезьян может стать более заразной

Если оспа обезьян сильно распространится, то заболевание может стать более заразным. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Россия 1».

«Если она начнет массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью», — сказал он.

По его словам, такая возможность в эпидемиологическом и клиническом плане будет уже очень опасной.

Гинцбург также предположил, что оспой сами обезьяны могли заразиться от грызунов, являющихся основным переносчиком вируса.

Ранее Роспотребнадзор заявил о низкой вероятности завоза оспы обезьян в Россию. Что представляет собой это заболевание и стоит ли татарстанцам бояться инфекции — об этом читайте в большом материале «Татар-информа».