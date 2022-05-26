«Вспышки в разных странах нетипичны и настораживают»: вирусолог КФУ об оспе обезьян

В разных странах мира сегодня распространяется оспа обезьян. Что представляет собой это заболевание? Стоит ли татарстанцам бояться инфекции? Нужно ли бежать делать прививку? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов: «Нас должно успокоить, что это заболевание плохо передается от человека к человеку. Должен быть очень плотный контакт в течение длительного времени» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Оспа обезьян – родственник оспы человека»

«Это ДНК-вирус, родственник оспы человека, которая в свое время доставила очень много проблем человечеству», – рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Однако натуральная оспа считается полностью побежденной (эрадицированной) с прошлого века. Это произошло благодаря вакцинации населения. После окончательной победы над инфекцией прививки делать перестали.

В этом семействе, по словам эксперта, много вирусов, к примеру, вирус коровьей оспы. Именно его в самом начале борьбы с инфекцией использовали для вакцинации населения от натуральной оспы.

Среди заболевших много представителей ЛГБТ-сообщества

Альберт Ризванов объяснил, что оспа обезьян передается человеку от приматов и грызунов.

«Больше всего случаев инфекции описано в Африке. Но вот сейчас время от времени появляются вспышки по миру», – отметил сотрудник КФУ.

17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае оспы обезьян Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

По данным Всемирной организации здравоохранения, 17 неэндемичных стран сообщили о 131 случае оспы обезьян, еще два государства – Судан и Аргентина – расследуют предполагаемые случаи заражения. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Испании – 40, Португалии – 37 и Великобритании – 20.

Отмечается, что 106 случаев оспы обезьян расследуются, из них 51 – в Испании.

«Нас должно успокоить, что это заболевание плохо передается от человека к человеку. Должен быть очень плотный контакт в течение длительного времени, чтобы появился шанс передачи от человека к человеку», – объяснил ученый.

По словам Альберта Ризванова, этот вид оспы не Covid-19 и не корь, которым достаточно мимолетного контакта заболевшего человека со здоровым для передачи вируса.

«Считается, что один из методов распространения – через половые контакты. Если обратить внимание, в этот раз повышенное количество представителей ЛГБТ-сообщества среди заболевших», – объяснил вирусолог.

ДНК-вирусы, коим является и оспа обезьян, гораздо медленнее мутируют, в отличие от РНК-вирусов, как, к примеру, коронавирус Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Угрозы для человечества нет»

«Для человечества оспа обезьян большой угрозы не представляет», – подчеркнул ученый.

Вспышки заболевания периодически случались, их быстро локализовывали, людей с симптомами изолировали, и обычные эпидемиологические мероприятия справлялись с проблемой.

«В этот раз настораживает, что вспышки наблюдаются во множестве стран. И это немного нетипично для такого вируса. Возможно, люди переносят и распространяют его в бессимптомном виде. Как-то же он попадает в другие страны. Причина пока неизвестна», – отметил он.

Альберт Ризванов подчеркнул, что ДНК-вирусы, коим является и оспа обезьян, гораздо медленнее мутируют, в отличие от РНК-вирусов, как, к примеру, коронавирус. Шансы, что этот вирус быстро мутирует, приспособится и начнет быстро распространяться от человека к человеку, минимальны.

Оспа обезьян передается человеку от приматов и грызунов Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Смертность от оспы обезьян небольшая, составляет 3-6%. Пока новых случаев летальных исходов не зарегистрировано.

По словам вирусолога, тему с оспой очень сильно раздули СМИ. На самом деле, беспокоиться не стоит.

А паника подкрепляется тем, что люди очень взволнованы тематикой вирусов после коронавируса.

Бежать на прививку от оспы не стоит

Многие взрослые татарстанцы застали прививки от оспы, их делали в СССР детям, а у привитых остался характерный след на руке.

Ученый отметил, что у таких жителей есть защита, эта прививка сформировала долгосрочный иммунитет. Хотя защита и не стопроцентная.

В мире вакцинируют лишь людей, профессия которых связана с риском заражения оспой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эти люди более защищены от заболеваний, вызванных любыми вирусами оспы», – отметил ученый.

То, что в России есть иммунная прослойка, тоже позитивный факт.

Бежать на прививку, уверен эксперт, сейчас не стоит. Во-первых, в поликлиниках нет такого препарата. В мире вакцинируют лишь людей, профессия которых связана с риском заражения оспой. Например, тех, кто работает в лаборатории с родственными вирусами. Либо в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так как болезнь считается побежденной, в открытом доступе таких вакцин нет.

«Если ситуация будет усугубляться, существуют разработанные вакцины, которые помогли в свое время уничтожить натуральную оспу. При необходимости их будут использовать, но пока этого не требуется», – подчеркнул Альберт Ризванов.

К слову, случаев завоза оспы обезьян в Россию сегодня нет.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»