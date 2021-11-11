Гинцбург призвал ввести QR-коды на законодательном уровне

Введение QR-кодов в общественном транспорте — это эффективная мера для борьбы с распространением Covid-19. Таким мнением в беседе с РБК поделился директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — заявил специалист. Напомним, ранее он призывал сделать вакцинацию от Covid-19 обязательной для всех россиян.

По его словам, принятая мера позволит снизить темпы заражения коронавирусом, а также распространение дельта-штамма и возможность появления новых мутаций. В связи с этим необходимо ужесточить борьбу с различными сайтами по продаже сертификатов о прививке, введя за это административную либо уголовную ответственность для владельцев сайтов.

Напомним, QR-коды в общественном транспорте вводятся в Татарстане. Какие виды будут приниматься и как будет осуществляться проверка — в материале ИА «Татар-информ».