Гинцбург: Нельзя говорить об однозначной легкости «омикрона»

Омикрон-штамм нельзя однозначно назвать легкой болезнью. Так, у людей без иммунитета он может протекать и в тяжелой форме, подчеркнул в беседе с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что говоря о легкости «омикрона», имеют в виду данные по Европе.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — заявил специалист.

Гинцбург добавил, что тем, кто привился «Спутником V», тяжелое течение «омикрона» не грозит.

По последним данным, коллективный иммунитет в России достиг 63,9%. Накануне Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести, где это возможно, сотрудников на удаленку. По его словам, это поможет снизить и риск заражения, и нагрузку на медучреждения.