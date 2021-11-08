Гинцбург: Коронавирусные ограничения в отрыве от вакцинации практически бесполезны

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения Covid-19, в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Они [ограничительные меры] должны сочетаться с резким увеличением количества привитых», — сказал специалист.

Он напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте темпов вакцинации в 4 раза с конца августа. Но, по мнению ученого, необходимо нарастить темпы прививочной кампании в 10 раз.

«В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — резюмировал Гинцбург.

Массовая прививочная кампания против Covid-19 началась в регионах России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могут самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.