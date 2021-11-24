news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 ноября 2021  17:40

Гинцбург: Вакцинированные «Спутником V» смогут привиться назальным препаратом

news_top_970_100

В ходе исследования новой назальной вакцины от коронавируса планируется привить лиц, ранее вакцинированных «Спутником V», а также тех, кто не имеет защитных антител. Об этом рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован „Спутником V“, и тех, кто не имеет антител», — сказал специалист. 

24 ноября Президент РФ Владимир Путин заявил, что он прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт» из-за снижения уровня антител спустя 6 месяцев, а затем сделал назальную вакцинацию.

Ранее Гинцбург подчеркнул, что человек, который дополнительно привьется назальным препаратом, помимо основной вакцины, не сможет стать переносчиком Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное