Гинцбург: Вакцинированные «Спутником V» смогут привиться назальным препаратом

В ходе исследования новой назальной вакцины от коронавируса планируется привить лиц, ранее вакцинированных «Спутником V», а также тех, кто не имеет защитных антител. Об этом рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован „Спутником V“, и тех, кто не имеет антител», — сказал специалист.

24 ноября Президент РФ Владимир Путин заявил, что он прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт» из-за снижения уровня антител спустя 6 месяцев, а затем сделал назальную вакцинацию.

Ранее Гинцбург подчеркнул, что человек, который дополнительно привьется назальным препаратом, помимо основной вакцины, не сможет стать переносчиком Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».