Президент России объяснил, почему прошел ревакцинацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о ревакцинации от Covid-19 из-за снижения уровня антител через шесть месяцев после прививки, отметив, что это стандартная ситуация. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула в своем Telegram.

«У меня классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад», — рассказал глава государства на встрече с членами Правительства.

Он уточнил, что сначала сделал прививку в виде укола, а через день после разговора с замдиректором института им. Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым прошел и назальную вакцинацию.

«Этот порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вдохнуть глубоко — с одной стороны, с другой. 15 минут я посидел, и все на этом закончилось», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что не испытал никаких неприятных ощущений и осложнений после процедуры.

«Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», — заключил он.