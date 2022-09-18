Гинцбург допустил рост смертности от коронавируса в России

Число смертей от коронавируса Covid-19 в России может увеличиться до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Академик РАН напомнил, что за прошедшие полтора месяца вызванная коронавирусом смертность в России уже выросла в 3,5 раза. «Смертность [от Covid-19] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — предупредил он.

Кроме того, по мнению Гинцбурга, в России также может значительно вырасти число заболевающих за сутки, но «система здравоохранения с этим справится».

Согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 существует в большинстве регионов России. За июль 2022 года от него и с ним в России умерли 3284 человека, у 2318 больных он стал основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане за последние сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2003 — в последний раз о летальных исходах сообщалось 6 сентября.

Вместе с тем на традиционном субботнем совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,6 раза, и призвал усилить работу по профилактике Covid-19.