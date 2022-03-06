Гимнаст из России поднялся на пьедестал Кубка мира с буквой «Z» на груди

Российский гимнаст Иван Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Катаре.

На церемонию вручения медалей россиянин вышел в форме с буквой «Z» на груди.

Рядом с Куляком на подиуме стоял украинский гимнаст Илья Ковтун, одержавший победу в соревнованиях. Серебряным призёром стал представитель Казахстана Карими Милад.

Стоит отметить, что решением Международной федерации гимнастики с 7 марта российские спортсмены будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.