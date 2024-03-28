Гильмутдинов: «Включение „переводных“ учебников в федеральный реестр — сложный процесс»

Учебники по родному татарскому языку и литературе включены в федеральный реестр, утвержденный Минпросвещения РФ. На очереди — «переводные» учебники, по которым могут учиться дети в национальных школах. Как идет этот процесс и когда должно начинаться изучение родного языка, рассказал в беседе с «Татар-информом» депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Вся линейка учебников с 1-го по 11-й класс по родному татарскому языку и литературе была включена в федеральный реестр. В позапрошлом году появились новые ФГОСы, которые предусматривают внесение изменений в требования ко всем учебникам. Учебники переиздаются, проходят экспертизу и заново попадают в федеральный перечень. Такой рабочий процесс», — прокомментировал парламентарий включение УМК для 1–4-х классов «Адымнар. Татар теле» в федеральный перечень учебников.

Сейчас учебно-методический комплекс «Адымнар. Татар теле» используется в учебном процессе. По нему учатся младшеклассники полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани.

Теперь включения в федеральный реестр ждут «переводные» учебники.

«Пока эти учебники у нас используются в виде пособия, потому что опять же — изменения в стандартах. Новые учебники на русском языке по алгебре, химии, физике и другим [предметам] должны присутствовать в реестре. Соответственно, мы потом переводим их на татарский язык и дальше направляем их, чтобы они тоже попали в реестр. Этот процесс очень сложен и требует финансовых ресурсов. Есть еще требования от правообладателей, потому что у этих же учебников есть свои авторы. Они должны дать разрешение на то, чтобы их переводили на языки других народов. То есть этот процесс очень непростой, как кажется. Мы взаимодействуем с Минпросвещения РФ, когда есть необходимость — подключаемся, понимание по этому вопросу есть», — объяснил Ильдар Гильмутдинов.

По мнению парламентария, обучение татарскому языку должно начинаться с самого раннего детства — это прежде всего семья и детский сад.

«База формируется в детском садике. Если базы никакой нет, очень сложно с ребенком потом работать в школе. Конечно, это прежде всего заинтересованность семьи. Если дома в семье на татарском языке не разговаривают, о какой базе можно говорить. Ребенок всё усваивает до пяти лет», — убежден депутат.

В связи с этим собеседник агентства заметил, что у методистов Татарстана уже наработан передовой опыт в дошкольных образовательных организациях, необходимые методики опробованы.

«Через методики и учебно-методические пособия ребенка погружают в игровой форме в языковую среду. Используют мультфильмы, сказки. Нужно больше использовать передовой опыт в дошкольных учреждениях. А в начальных классах необходимо сохранять желание ребенка изучать язык. Если такой подход реализуется в школе, то всё будет нормально. Конечно, при полной поддержке семьи», — заключил Ильдар Гильмутдинов.