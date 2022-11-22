Трудности перевода: почему у татарстанских школьников нет учебников на татарском языке?

Проблема «переводных учебников» на татарском языке, которую первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев назвал не иначе как унижением, до сих пор не решена. Дети в национальных школах занимаются по учебным пособиям, поскольку в федеральном реестре не появилось ни одного переведенного учебника. Почему процесс затянулся, выяснил «Татар-информ».

На прошлогоднем заседании по межнациональным отношениям Минтимер Шаймиев обратил внимание на проблему «переводных учебников» на татарском языке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пособия есть, учебников нет

«Сколько можно унижать? Этого слова я не боюсь! До сих пор в национальных школах вместо учебников учебными пособиями продолжают пользоваться», – выступил на прошлогоднем заседании по межнациональным отношениям первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Позицию Государственного Советника Татарстана тогда поддержал действующий Президент республики Рустам Минниханов, назвав ситуацию с включением линейки учебников по всем предметам на татарском языке в федеральный реестр несправедливостью: «Мы же граждане России, имеем полное право получить свой учебник».

Поясним, что только в текущем учебном году 57 тыс. татарстанских детей (в основном это сельское население) выбрали в качестве языка обучения родной татарский. В соответствии с российским законодательством переводные учебники для этих ребят – от математики и химии до обществознания – должны быть включены в федеральный реестр. До тех пор, пока этого не произошло, дети будут обучаться по пособиям.

На том же прошлогоднем заседании по межнациональным отношениям глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заверил и Президента РТ, и Государственного Советника Татарстана, что определенные подвижки все же есть: 38 учебных пособий на татарском отправились на экспертизу в разные регионы страны и до конца 2021 года должны попасть в реестр и получить статус учебников.

38 учебных пособий на татарском отправились на экспертизу в разные регионы страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рекомендованы, но не внесены

О том, как обстоит ситуация с внесением в федеральный реестр линейки переводных учебников по всем предметам, «Татар-информу» рассказали в Министерстве образования и науки Татарстана.

В министерстве напомнили, что для реализации конституционного права граждан на получение образования на родном языке и обеспечения их учебниками, переведенными на родной татарский язык, была разработана дорожная карта на 2020-2024 годы по включению учебных изданий в ФПУ (федеральный перечень учебников).

«В Минпросвещения РФ направлены УМК (учебно-методический комплекс), переведенные на татарский язык, для экспертизы и включения в ФПУ: в 2021 году – 38 УМК для начального общего образования, в 2022 году – 41 УМК для основного общего образования», – сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Хорошая новость в том, что протоколом заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства просвещения РФ от 18 февраля 2022 года четыре учебника по математике, переведенные на татарский язык, были рекомендованы к включению в ФПУ. Правда, в действующих на сегодняшний день перечнях по-прежнему нет УМК, переведенных на родные языки.

Ильдар Гильмутдинов: «Наверное, этим делом нужно было заняться еще раньше, в 2016 году» Фото: duma.gov.ru

Сложно, долго и дорого

По словам замглавы Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова, требование к включению переводных учебников в федеральный реестр существует не первый год – оно вступило в силу еще в 2016 году. Собеседник нашего издания подчеркивает: новые правила тогда не проигнорировали – просто нужны были ресурсы, чтобы взять учебники у правообладателей и перевести их.

«Фактически эта работа началась в прошлом и позапрошлом году: наше Минобрнауки, наши ученые и “Таткнигоиздат” за это взялись. Наверное, этим делом нужно было заняться еще раньше, в 2016 году. Я считаю, что тогда можно было намного быстрее пройти этот путь, тогда система была немного другая: строгой министерской экспертной комиссии не было – тогда были так называемые независимые комиссии, а издательства были заинтересованы в большом количестве учебников. Сегодня систему ужесточили», – высказался депутат.

Новый механизм для переводных учебников действительно непростой. Во-первых, нужно получить разрешение правообладателей (как правило, это «Просвещение» либо «Дрофа»), во-вторых, качественно перевести учебник, в-третьих, пройти федеральную экспертизу.

Только в текущем учебном году 57 тыс. татарстанских детей выбрали в качестве языка обучения родной татарский Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не всегда в Москве есть специалисты, которые могут провести независимую оценку. Не татарстанские специалисты должны смотреть, а другие, чтобы не было конфликта интересов. То есть из других регионов. А вы и сами понимаете, что в других субъектах физика или обществознание на татарском не преподаются, поэтому очень сложно найти таких экспертов. В этом есть определенные проблемы, но тем не менее такая задача поставлена. Уже есть замечания к этим учебникам, над этим тоже идет работа, так что постепенно и они будут внесены», – заверил Ильдар Гильмутдинов.

Примечательно, что на возмущение Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова в ходе уже упомянутого прошлогоднего заседания по межнациональным отношениям отреагировала присутствовавшая в зале глава Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.

Татьяна Вагина: «Нам нужно в новом политическом цикле упростить эти процедуры, чтобы меньше времени занимало попадание тех учебников, которые разрабатываются, в федеральный перечень» Фото: president.tatarstan.ru

«Мы с Ильдаром Ирековичем [Гильмутдиновым] много работаем на площадке Государственной Думы и продолжим эту работу. Постоянно говорим о том, что сама процедура экспертизы учебников по родным языкам одинакова для всех учебников, она сложная, длительная, требует достаточных финансовых затрат. И мне представляется, что нам нужно в новом политическом цикле упростить эти процедуры, чтобы меньше времени занимало попадание тех учебников, которые разрабатываются, в федеральный перечень», – заявила чиновница.

«Татар-информ» обратился в Минпросвещения РФ с вопросом о том, планируется ли упрощение процедуры в ближайшее время, с учетом того, что этот вопрос актуален не только для Татарстана, но и для Башкортостана, Якутии, а также рядка кавказских республик. На момент публикации материала ответ министерства получен не был.