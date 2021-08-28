Шаймиев: «В национальных школах вместо учебников - пособия. Это же дискриминация!»

В Казанском Кремле прошло заседание, посвященное межнациональным отношениям. Основные проблемы в этой сфере обозначили Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.

По данным социсследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Обсуждаем введение еще ряда языков в полилингвальных школах»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по данным социологических исследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. «Ощущение у людей связи с общероссийской и республиканской идентичностью совпали и составляют 74%. Важно, что данные не противоречат, а взаимодополняют друг друга. Несомненно, это результаты совместной кропотливой работы органов власти и общественности», — заявил он.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан — «общий дом для многих народов». Республика обладает уникальным позитивным опытом длительного совместного проживания людей самых разных национальностей, добавил он.

«Национальное многообразие — обычное явление не только в крупных городах, но и в сельской местности. Как отметил Президент России Владимир Путин, гражданский мир и межнациональное согласие — это кропотливая работа государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способная обеспечить единство в многообразии», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан — «общий дом для многих народов» Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия является одним из условий успешного развития республики. «Это наш ценностный ориентир и приоритет в работе», — уточнил Президент РТ.

В числе основных направлений сохранения и развития языков, культур и традиций представителей народов, проживающих в Татарстане, Минниханов назвал «создание необходимых условий для реализации духовных ценностей и единения многонационального народа республики, укрепление общероссийской гражданской идентичности».

«В реализации данных приоритетов мы взаимодействуем с Федеральным агентством по делам национальностей, Минпросвещения, Общественной палатой России. Татарстан позитивно развивается в государственных конфессиональных отношениях. Знаковым событием стало воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери, в освящении которого принял участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл», — заметил он.

Татарстан позитивно развивается в государственных конфессиональных отношениях. Знаковым событием стало воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент РТ также отметил, что большая работа ведется по подготовке к проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за соответствующий указ. Это общефедеральный праздник, — продолжил он. —Большое внимание уделяем развитию этноконфессиональной инфраструктуры. Это дома дружбы народов, национально-культурные и духовно-просветительские центры, музеи, театры, клубы».

Руководитель республики убежден, что реализации национальной политики также способствует комплекс республиканских и муниципальных программ.

«Поддерживаются профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, общенародную и государственную поддержку получили праздники всех народов, проживающих в республике. Важным элементом национальной идентичности является язык. Значимую роль в сохранении родных языков играет система национального образования. Многое делается для совершенствования учебно-методического и материально-технического обеспечения для изучения татарского языка», — констатировал он.

Поддерживаются творческие коллективы, поддержку получили праздники всех народов, проживающих в республике Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Минниханов упомянул, что по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева развивается сеть полилингвальных образовательных комплексов, где обучение ведется на русском, татарском и английском языках.

«Мы обсуждаем введение еще ряда языков, например арабского, китайского, которые сегодня востребованы. По мере развития полилингвальных школ эти вопросы будут учтены. Мы оказываем поддержку деятельности национальных школ — чувашских, удмуртских, марийских, мордовских, а также отдельных воскресных школ других национальностей», — проинформировал он.

По мнению Президента РТ, большой вклад в реализацию государственной национальной политики вносят национально-культурные организации, объединенные в Ассамблею народов Татарстана. «Такая совместная работа способствует формированию восприятия Татарстана как нашего общего дома», — резюмировал он.

Минниханов отметил, что в отдельных населенных пунктах, где компактно проживают чуваши, марийцы, удмурты и мордва, недостаточно внимания уделяется выбору соответствующего родного языка в школах Фото: © ИА «Татар-информ»

«Особое внимание нужно уделить изучению родных языков»

Рустам Минниханов посетовал, что не во всех районах Татарстана работа по изучению родных языков ведется эффективно. «Сохранение и развитие родных языков, культур, традиций народов, проживающих в Татарстане, – приоритетное направление нашей работы. Особое внимание нужно уделить изучению родных языков. Не во всех районах эта работа ведется предметно. К сожалению, есть районы, где требуются изменения в этом вопросе», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что в отдельных населенных пунктах, где компактно проживают чуваши, марийцы, удмурты и мордва, недостаточно внимания уделяется выбору соответствующего родного языка в школах. «Есть также упущения в части выбора родителями-татарами родного языка для изучения своими детьми», – констатировал он.

Президент РТ добавил, что в системе национального образования и сфере культуры большое значение имеют специалисты. По его словам, ведущая роль в их подготовке отводится Казанскому федеральному университету, Набережночелнинскому педагогическому университету и Казанскому институту культуры и искусств.

«Особое внимание нужно уделить изучению родных языков», – отметил президент Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Муниципальные образования совместно с вузами и профильными министерствами должны серьезно проанализировать сложившуюся ситуацию и принять конкретные меры по комплектованию учреждений кадрами. Нужно оценить ситуацию в школах. Важно вести подготовку своих специалистов, все возможности для этого есть», – заметил руководитель республики.

Минниханов также напомнил, что в октябре – ноябре пройдет Всероссийская перепись населения. Он подчеркнул, что ее результаты позволят уточнить национальный состав населения, а значит и скорректировать меры поддержки языков, культур и традиций народов. «Необходимо организованно и качественно провести это важное мероприятие», – убежден Президент РТ.

Говоря о мероприятиях Года родных языков и народного единства, он упомянул, что большое внимание уделяется вовлечению в них детей и молодежи.

«Такая направленность должна быть обеспечена по всем программным мерам в сфере реализации государственной национальной политики. Именно раннее вовлечение молодого поколения в этнокультурную жизнь – залог межнационального и межконфессионального мира и согласия в будущем. Очень успешный проект и пример – “Сэлэт”. Мы видим, насколько эффективно это движение. Такие направления надо продвигать», – заявил Минниханов.

Минтимер Шаймиев обратил внимание на то, что в национальных школах республики ученики до сих пор занимаются по татароязычным учебным пособиям, а не по учебникам Фото: president.tatarstan.ru

«Это дискриминация, когда одни учатся по учебникам, а другие – по пособиям»

Во время заседания Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев обозначил проблему обучения в школах на национальных языках. Он обратил внимание на то, что в национальных школах республики ученики до сих пор занимаются по татароязычным учебным пособиям, а не по учебникам.

«Это же волнует всех и вся. Сколько можно унижать? До сих пор в национальных школах вместо учебников учебными пособиями продолжают пользоваться. Это ведь дискриминация. Я отвечаю за свои слова. Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие – по пособиям. Ведь обещали обеспечить. Ситуация сейчас зависит от федеральных органов, Министерства образования», – сказал Государственный Советник.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин пояснил, что 38 переводных учебных пособий сейчас находятся на экспертизе для того, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. После прохождения экспертизы, до конца этого года, они должны получить статус учебников.

«Сейчас идет последний этап. До конца года они должны попасть в федеральный реестр. Но помимо переводных учебников еще есть учебники по татарскому языку и литературе, они тоже проходят экспертизу. Это новое поколение учебников. Для татарских и русских школ разные уровни – базовый и углубленный. И еще есть одно учебное пособие “Сэлам” для русскоязычной аудитории, которое тоже проходит экспертизу», – уточнил глава Минобрнауки.

В ответ на это Шаймиев попросил ускорить процесс включения учебных пособий на татарском языке в федеральный перечень учебников.

Ильсур Хадиуллин пояснил, что 38 переводных учебных пособий сейчас находятся на экспертизе для того, чтобы попасть в федеральный перечень учебников Фото: president.tatarstan.ru

«Это должно быть ускорено. И Президент России Владимир Путин включился в этот вопрос. Этот процесс надо контролировать и пробивать татарский, не надо успокаиваться. Это слишком серьезно. Вопрос стоит ребром. Дальше не может так продолжаться. Учебники, которые разработаны нами, только как пособия воспринимаются. И по большому счету мы пользуемся пособиями. Нас сейчас интересует динамика. Хорошо, что подвижка пошла по федеральным государственным стандартам и объемам изучения национальных языков республик. Когда объемы изучения родных языков увеличиваются по государственным стандартам, должны быть учебники, а не пособия», – подчеркнул он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал в этом вопросе Государственного Советника. Он поручил профильным ведомствам внимательно изучить эту проблему.

«Эту тему нужно постоянно контролировать, но это касается не только учебников. Я с вами полностью согласен. Это несправедливо, это ущемление прав граждан России, которые хотят обучаться по учебникам. Надо посмотреть ситуацию по другим национальным языкам, например, по чувашскому, мордовскому. Учащиеся, наверное, тоже учатся по пособиям. Нам надо посетить национальные школы, – убежден он. – Наши интересы здесь должны быть учтены. Возможно, мы были недостаточно настойчивыми. Сейчас все эти вопросы нужно оперативно решить».

Помимо переводных учебников еще есть учебники по татарскому языку и литературе, они тоже проходят экспертизу. Это новое поколение учебников Фото: president.tatarstan.ru

«Много копий было сломано по вопросу изучения государственных языков России»

Позицию Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева поддержала начальник департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина. «С депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым мы постоянно говорим о том, что сама процедура экспертизы учебников по родным языкам, которая по сути одинакова для других учебников, очень сложная, длительная, требует достаточных финансовых затрат. Необходимо упростить эти процедуры, чтобы как можно меньше времени занимало попадание учебных пособий в федеральный перечень учебников», – сказала докладчик.

«Разница в наименованиях “учебное пособие” и “учебник” вызвана тем, что юридически учебниками пособия называются только с того момента, когда они попадают в федеральный перечень. Формирование этого перечня находится под контролем, в том числе нашего управления», – добавила она.

По словам начальника департамента нацполитики, на сегодня уже 612 учебников на родных языках включены в федеральный перечень. «На 21 языке учебники в образовательном пространстве находятся, в том числе на татарском», – заметила она.

Татьяна Вагина сообщила, что в этом году еще 97 учебников по восьми языкам попадут в федеральный перечень Фото: president.tatarstan.ru

Татьяна Вагина сообщила, что в этом году еще 97 учебников по восьми языкам попадут в федеральный перечень.

«Динамика значительно увеличилась, когда ускорение ей придал Президент России Владимир Путин. Но эта тема должна быть в поле нашего внимания, чтобы этот темп не спадал, чтобы в любом уголке нашей страны для изучения родных языков школы были максимально обеспечены учебными пособиями, педагогами», – подчеркнула она.

Докладчик напомнила, что федеральные государственные образовательные стандарты Министерство просвещения России утвердило 31 мая. В школах они будут внедряться в 2022 году.

«Много копий было сломано по вопросу изучения государственных языков России. Законодательные изменения, которые произошли в 2018 году в отношении родных языков, были урегулированы. Теперь это обязательная часть изучения. Важность и значение здесь учтены. И сейчас в федеральных государственных образовательных стандартах нашел свое место и государственный язык. Однако 100-процентной ясности нет. Потому что сейчас в учебном плане родной и государственный язык – в одной предметной области», – заявила она.

По мнению Татьяны Вагиной, когда говорят «родной и/или государственный язык», происходит некое смешение статусов языков. «Все-таки государственный статус языка субъекта РФ – это одна конституционная гарантия для реализации государственной власти. И родной язык – некая другая конституционная политика. Мне кажется, что формулировка не внесла полной ясности. Поэтому я поддержку ваше обращение, чтобы Минпросвещения подумало, как формировать учебные планы, распределять часы, чтобы педагоги и директора школ четко понимали и не попадали в какие-то ситуации. Действительно, эти разъяснения нужны», – заключила она.