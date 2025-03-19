Гилазов рассказал о работе Конституционного совета РТ

Конституционный совет РТ стал дополнительным гарантом защиты конституционных прав и свобод граждан. Об этом заявил председатель упомянутого совета Ильгиз Гилазов на выездном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«В настоящее время конституционные советы в составе законодательных органов государственной власти созданы в республиках Адыгея, Башкортостан и Саха (Якутия), с которыми мы тесно сотрудничаем», - доложил он на заседании.

По его словам, в отличие от перечисленных советов Конституционный совет Татарстана является постоянно действующим государственным органом республики. Конституционный совет выносит заключения о конституционности или неконституционности законов РТ или их отдельных положений; нормативных правовых актов Раиса республики, кабмина, иных органов исполнительной власти Татарстана; нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

«Заключение Конституционного совета, которым нормативный правовой акт признан не соответствующим Конституции РТ либо из которого вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании, подлежит обязательному рассмотрению органом (должностным лицом), издавшим рассматриваемый нормативный правовой акт, не позднее трех месяцев после опубликования заключения Конституционного совета», - отметил спикер.

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на том же заседании напомнил, что республиканский закон о Конституционном совете приняли в 2023 году.

«Статьей 12 данного закона предусмотрено, что Конституционный совет РТ раз в год представляет в Госсовет доклад о своей деятельности, - отметил он. – рассматриваемый сегодня на заседании комитета доклад впервые будет представлен парламентариям на очередном заседании Государственного Совета. Надеемся, что обмен мнениями законодателей и правоприменителей позволит выработать предложения, которые послужат укреплению правовых основ государственного строительства».

Ранее Конституционный совет РТ назвал самые популярные темы обращений у граждан.