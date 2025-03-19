Конституционный совет РТ назвал самые популярные темы обращений у граждан

За период деятельности в Конституционный совет РТ поступило более 100 обращений граждан. Официальный сайт данного совета посетили около 4 тыс. интернет-пользователей, а всего зафиксировано более 8 тыс. визитов и более 50 тыс. просмотров. Об этом заявил председатель упомянутого совета Ильгиз Гилазов на выездном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Много обращений поступает по вопросам наследования, оспаривания тарифов на проезд в общественном транспорте. Встречаются и обращения с просьбами признать недействительными гражданско-правовые сделки», - доложил он.

Спикер также отметил демократичность при рассмотрении обращений – у формы нет жестких требований, а вопросы рассматривают в относительно свободной форме. Большинство заявителей используют электронные виды связи. Остаются актуальными и почтовые сообщения, данным видом связи пользуются в основном граждане старшего возраста и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Гилазов добавил, что анализ поступивших в Конституционный совет обращений граждан выявил также проблему недостаточного правового просвещения граждан: большинство заявителей не знают даже общих правил подведомственности, не понимают механизмов работы госорганов и принципов разделения власти.

В результате личных приемов и телефонных разговоров выяснилось, что граждане не все знают об организациях, оказывающих бесплатную юридическую помощь населению, юридических клиник при вузах, удивляются возможности направить обращения через портал государственных и муниципальных услуг.