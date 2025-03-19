Минюст РТ рассказал, как в республике повышают профессионализм работников муниципалитетов

Вопросы повышения профессионального уровня муниципальных служащих в сфере права является одним из важных направлений работы Минюста РТ. Об этом заявил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов на выездном заседании Комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Только за последние 3 года в адрес органов местного самоуправления направлено свыше 700 методических материалов. В адрес органов местного самоуправления направлено 127 проектов модельных актов, в том числе в сфере организации муниципальной службы, связанных с полномочиями лиц, замещающих муниципальные должности и участием населения в осуществлении местного самоуправления, проекты, корректирующие уставы муниципальных образований», - доложил он.

Также, по словам спикера, за последние два года представители министерства приняли участие в реализации семи программ, по которым обучились свыше 1,4 тыс. работников муниципалитетов и подведомственных учреждений.

Ибятов добавил, что каждый год в видеоприемах министерства участвуют более 400 глав сел. До руководителей доводят об изменениях в законодательстве и рассматривают с ними часто встречающиеся вопросы правого характера. Вопросы для обсуждения формируются, исходя из запросов муниципальных образований. В результате таких встреч повысилось качество актов, принимаемых на поселенческом уровне.

Комитет рекомендовал Минюсту РТ продолжить поддерживать должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих по вопросам применения законодательства о местном самоуправлении.

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