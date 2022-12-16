Гидрометцентр РТ: За три дня в Татарстане выпадет половина месячной нормы осадков

За три дня, с 17 по 19 декабря, в Татарстане может выпасть около половины месячной нормы осадков. Ухудшение погодных условий будет вызвано выходом на европейскую территорию России активного юго-западного циклона, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, в ночь на субботу, 17 декабря, в республике ожидается небольшой снег. Днем повсеместно, начиная с юго-западных районов, будет идти снег и мокрый снег. Местами возможны метели, ночью и утром в отдельных районах опустится туман, днем кое-где образуется гололед. Температура воздуха в ночные часы составит от -5 до -10 градусов (при прояснениях — до 14 градусов мороза), в дневные — от -1 до -6, отмечают синоптики.

В воскресенье, 18 декабря, погоду в регионе будет определять центральная часть циклона. Прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя. Кое-где возможны гололедные отложения и метели с существенным ухудшением видимости, днем вероятен сильный южный ветер порывами от 15 до 18 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица, а местами — и снежные заносы. В темное время суток похолодает до -3, -8 градусов, в светлое — потеплеет до -2, +3.

В понедельник, 19 декабря, циклон начнет уходить дальше на восток. В его тыловой части ветер поменяет направление на северо-западное и усилится до 15–20 м/с. в Татарстане будут идти осадки в виде снега и мокрого снега (ночью местами с дождем). Сохранится гололед, по-прежнему останутся вероятны метели. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, а также образованию сильной гололедицы на дорогах республики, предупреждают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце недели в Татарстан вернутся ледяные дожди, снег и сильный гололед. По оценке профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, после аномального тепла в регионе ударят Никольские морозы.