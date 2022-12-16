Метеоролог: В Казань придут аномальное тепло и дождь, а потом ударят никольские морозы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Очередной снегопад надвигается на Казань. При этом в выходные в город придет аномальное тепло, пройдет и снег с дождем, а потом резко похолодает. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В субботу и воскресенье в Казани ожидается значительное выпадение осадков с выходом очередного циклона с атмосферными фронтами. За два дня выпадет приличная сумма осадков, около 25 % месячной нормы. В субботу дневные температуры будут отрицательными, а в воскресенье днем потеплеет до нуля градусов. В понедельник ожидается резкое похолодание, ударят никольские морозы, на дорогах будет гололедица», – сказал он.

Спикер отметил, что месячная норма осадков в декабре в Казани составляет в декабре 43 мм. Сейчас в норме среднесуточная температура в нашем городе составляет -8 …-9 градусов холода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря двухдневному шторму уровень снега в Казани достиг значений января.