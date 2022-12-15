В конце недели в Татарстан вернутся ледяные дожди, снег и сильный гололед

К концу недели погода в Татарстане значительно ухудшится: вернутся сильные осадки, сильный гололед и снежные заносы. Однако с новой недели погода вновь изменится, анонсирует Гидрометцентр РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пятницу в Татарстане прогнозируются туман, местами снег, небольшие метели и до 17 градусов мороза. Однако следующей ночью небольшой снег ожидается на всей территории республики. Днем непогода усилится с приходом атмосферного фронта. Тот принесет с собой снег, мокрый снег, метель и гололед. Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, а днем — от −1 до −6.

В воскресенье погода в РТ будет очень теплой и влажной. Повсеместно ожидаются снег, мокрый снег и дождь, в том числе ледяной. Кроме того, возможны метели с существенным ухудшением видимости, гололед и снежные заносы. Ночью столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов, а днем — от −4 до +1 градуса.

Ночью в понедельник осадки сохранятся, возможны метели. Однако уже днем с приходом антициклона осадки прекратятся. Ветер усилится до 15–16 м/с, а температуры понизятся до 6–11 градусов ниже нуля.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, во вторник 20 декабря, вероятность осадков небольшая, температурный фон понизится ночью до −13...–18, днем ожидается −8...–13 градусов», — добавляют синоптики.