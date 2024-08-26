На 6 градусов выше нормы: Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на неделю

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Благодаря солнечному антициклону вся европейская территория России, в том числе и наша республика, оказались в очень теплой и сухой воздушной массе. На этой неделе в регионе среднесуточные температуры превысят норму на 4-6 градусов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Во вторник и среду температуры ночью составят от +9 до +15 градусов, днем — от +23 до +29.

В четверг, несмотря на близость атмосферного фронта, существенных осадков не прогнозируется. В ночное время столбик термометра будет показывать от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов.

30 августа вероятность осадков небольшая. Ночью температура воздуха составит от + 9 до +14 градусов, днем — до +26 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу и воскресенье осадки маловероятны, днем температуры ожидаются в пределах от +20 до +25 градусов.

«Длительный период очень теплой и сухой погоды способствует росту пожарной опасности лесов и может привести к увеличению уровня пожарной опасности до высокого», — предупредили в Гидрометцентре.