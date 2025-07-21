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Происшествия 21 июля 2025 11:17

За ночь в Москве выпала месячная норма осадков, горожан просят не выходить на улицу

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Ночью и в утренние часы в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

«При месячной климатической норме осадков 85 мм в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 мм, в СВАО – до 71 мм, в ВАО – до 50 мм, в САО – до 47 мм», – сообщили в ведомстве.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах столицы работают бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Жителей и гостей города призвали не выходить из дома в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

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