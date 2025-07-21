Из-за сильных дождей в Подмосковье обрушился мост

В Наро-Фоминском районе Московской области из-за сильных дождей обрушился бетонный мост. В результате три населенных пункта – часть деревни Алексино, а также садовые товарищества «Верейское» и «Исьма» – оказались отрезаны от транспортного сообщения.

ЧП произошло сегодня около 4 утра. Сейчас на месте работают спасатели.

В работах задействовано более 20 специалистов. По данным МЧС, восстановительные работы планируется завершить до обеда понедельника.

Временно жителей доставляют до ближайшей остановки общественного транспорта.