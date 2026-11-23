Днем и ночью 24 ноября в восточной половине республики местами ожидаются метель и сильный ветер порывами 15-18 м/с, сильный и мокрый снегопад. МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам, пересекайте улицу только в местах обозначенного пешеходного перехода. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.