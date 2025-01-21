В Татарстане после нескольких теплых дней похолодает до -12 градусов

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Во вторник, 21 января, в Татарстане похолодает днем до -7..-12 градусов. Также в это время в республике пройдет небольшой снег, местами умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

«Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывами 16-21 м/с», - уточняется в сообщении синоптиков.

Еще в отдельных районах республике прогнозируют метель, а на большинстве дорог РТ – гололедицу.