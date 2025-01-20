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На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости и штормовой ветер
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Сегодня и завтра в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В конце дня и вечером 20 января, ночью и днем 21 января местами по республике, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.
Кроме того, будет дуть сильный северо-западный ветер порывами от 16 до 21 м/с (в столице РТ — до 18 м/с).
По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.
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