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Гидрометцентр РФ: На следующей неделе снег накроет 85% территории страны
К 5 ноября покрыты снегом будут 85% территории России, в том числе и большая часть Приволжья. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5-го числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — всё будет в снегу, [что составит] 85% как минимум», — пояснил метеоролог.
Впрочем, по словам Вильфанда, это будет временный снежный покров. При этом процентное соотношение покрытой снегом и свободной от него земли будет варьироваться, что обычно для предзимья, уточнил синоптик.
Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, когда в столице Татарстана окончательно ляжет снег.
Сегодня в отдельных районах республики вероятны метели. На момент написания материала в Казани солнечно, несмотря на облака. В 11.40 на метеостанции Казань-Опорная температура воздуха составила -0,9 градуса.
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