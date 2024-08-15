Гидрометцентр РФ: Из-за ливней реки в Татарстане могут выйти из берегов

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В ближайшие дни из-за ливневых дождей реки в Свердловской области и Татарстане могут выйти из берегов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Свердловской области ожидается очень сильный дождь, причем продолжительный. Это будет сказываться и на реках Свердловской области, и на соседних реках в Татарстане, там <...> настоящая проблема», — предупредил метеоролог.

Кроме того, интенсивные осадки ожидаются еще в нескольких регионах России. В Бурятии сейчас установилась жаркая погода, там ожидаются сильные дожди, ветер усилится до 24 м/с. В Томской области и других близлежащих регионах Западной Сибири вероятны сильные ливни.

Подробнее о погоде во второй половине августа и осенью читайте в материале «Татар-информа» «„Может случиться жара под 30 градусов“: когда наступит бабье лето в Татарстане».