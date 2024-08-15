В Татарстане ожидаются дожди, в некоторых районах пройдет гроза

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, будет дуть северо-западный ветер, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13 метров в секунду, днем кратковременные усиления до 18 метров в секунду.