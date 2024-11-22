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Синоптики: В Казани ожидается снежная зима с превышением нормы осадков
Предстоящая зима в Казани может оказаться достаточно снежной. В городе может выпасть до 152 мм осадков, что больше климатической нормы, но меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Метеорологи считают, что Казань, как и в прошлом году, станет одним из самых снежных городов страны.
Согласно прогнозу, предстоящая зима в столице Татарстана будет более теплой, чем прошлая.
Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в республике ожидается похолодание. Столбики термометров могут опуститься до -6 градусов.
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