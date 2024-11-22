Синоптики: В Казани ожидается снежная зима с превышением нормы осадков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Предстоящая зима в Казани может оказаться достаточно снежной. В городе может выпасть до 152 мм осадков, что больше климатической нормы, но меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Метеорологи считают, что Казань, как и в прошлом году, станет одним из самых снежных городов страны.

Согласно прогнозу, предстоящая зима в столице Татарстана будет более теплой, чем прошлая.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в республике ожидается похолодание. Столбики термометров могут опуститься до -6 градусов.