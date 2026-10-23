Гибридные операции, нейросети и роботы: как преображается РКБ во время ремонта

В Республиканской клинической больнице Татарстана продолжается масштабная реновация. О том, как в ближайшие дни новые палаты примут первых пациентов, как в РКБ планируют работать с роботами и нейросетями, что уже сделано и какие новые возможности появятся у врачей и пациентов, – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в РКБ показали, как преобразилась часть стационара в корпусе А после капитального ремонта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное, чтобы пациентам было комфортно здесь находиться, а врачам – работать»

Сегодня в РКБ показали, как преобразилась часть стационара в корпусе А после капитального ремонта. Его результаты пришел оценить министр здравоохранения республики, а уже завтра в новые палаты въедут первые пациенты.

Альмир Абашев: «Мы очень признательны нашим проектировщикам и строителям, которые дали возможность нашим коллегам работать в новых современных условиях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень хорошее получилось подразделение. Здесь у нас будет находиться сосудистая хирургия. Мы очень признательны нашим проектировщикам и строителям, которые дали возможность нашим коллегам работать в новых современных условиях. Самое главное то, что люди в новом качественном месте начнут получать высококвалифицированную медицинскую помощь», – сказал Альмир Абашев.

По его словам, при планировании ремонта исходили из того, чтобы в первую очередь пациентам и врачам было комфортно здесь находиться и работать.

«Применены современные, абсолютно новые технологии по формированию уюта. У нас появились санузлы в каждой палате» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Применены современные, абсолютно новые технологии по формированию уюта. У нас появились санузлы в каждой палате. Сейчас здесь хорошо, комфортно, хорошие уголки, хорошие зоны для оказания помощи, для размещения пациентов. Нам это все очень нравится, и теперь наша задача – соответствовать этим условиям», – добавил главный врач РКБ Марат Гатауллин.

Марат Гатауллин: «Сейчас здесь хорошо, комфортно, хорошие уголки, хорошие зоны для оказания помощи, для размещения пациентов. Нам это все очень нравится, и теперь наша задача – соответствовать этим условиям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как будет работать операционный блок

Одновременно с запуском обновленного стационарного отделения продолжается реконструкция операционного блока. Сейчас там кипит работа строителей, они укрепляют конструкции и готовят помещения под размещение новой высокотехнологичной медицинской техники.

По словам главного врача РКБ Марата Гатауллина, число операционных планируется увеличить с 18 до 26 – все они будут находиться в одном блоке.

Одновременно с запуском обновленного стационарного отделения продолжается реконструкция операционного блока. Сейчас там кипит работа строителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы предполагаем совершенно другой менеджмент и управление работой операционного блока. Мы сможем оказывать больше помощи, расширить спектр услуг и повысить их качество. В РКБ этот вопрос давно назрел, требовались и реновация, и обновление парка оборудования», – добавил он.

Всего будет 24 операционных зала, которые разделят на группы – общие хирургические, травматологические и нейрохирургические, а еще будут две флагманские операционные.

«Что касается инфраструктуры, у нас изменились очень важные составляющие операционного блока. В первую очередь сам блок получил законченный, завершенный вид. Появились комнаты для разбора и помывки инвентаря, появились палаты пробуждения на две койки. Всего у нас будет четыре палаты – на каждом этаже по одной. Также будет чистый лифт, с помощью которого мы планируем разгружать потоки, еще появятся стерильные перекладчики», – рассказал заведующий операционным блоком Дмитрий Ермилов.

Дмитрий Ермилов: «Что касается инфраструктуры, у нас изменились очень важные составляющие операционного блока. В первую очередь сам блок получил законченный, завершенный вид» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На первом этаже организуют большое центральное стерилизационное отделение, которое позволит своевременно проводить дезинфекцию и обработку всего инструментария.

«Мощность будет большая, она будет поддерживать операционную мощность в целом», – пояснил главный врач РКБ Марат Гатауллин.

В операционном блоке планируют запустить централизованное управление ресурсами и модернизировать потоки пациентов так, чтобы операционная не ждала конкретного доктора, а работала под необходимую задачу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гибридные операции и робот-ассистированная хирургия

После обновления оборудования у врачей появятся новые технологические возможности для работы. Они коснутся 25–30 специальностей в области хирургических вмешательств – хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

«В операционном блоке мы планируем разместить операционные, в которых совместно будут использоваться различные виды высокотехнологичной техники, которые ранее не сочетались. Допустим, будет и компьютерный томограф, и ангиограф. В одной и той же операционной будут различные высокотехнологичные помощники для нейрохирургов в виде навигационных систем, которые позволят более точно определять область оперативного вмешательства и делать помощь более точной», – рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

После ремонта станет проще делать гибридные операции, когда одновременно несколько специалистов с разными точками доступа смогут оперировать пациентов.

«Мы очень надеемся, что роботическая хирургия тоже придет. В ходе реконструкции этот вопрос обсуждается, и вероятность того, что как минимум один робот появится в РКБ, очень высокая. Возможно, это будет и ряд роботических систем, пригодных как для полостных вмешательств, так и для замены тазобедренного или коленного сустава», – добавил Альмир Абашев.

По словам Марата Гатауллина, в РКБ также планируют активно использовать искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект – действительно хороший ресурс, но в практической медицине мы используем его не всегда. А ведь третье мнение часто очень нужно: чтобы просмотреть литературу, разобрать редкие случаи и помочь врачу в ежедневной работе. Сегодня мы запускаем этот проект пока еще на коленках, но думаю, он разовьется, структурируется и со временем покажет результаты», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все виды помощи в РКБ сегодня получают новую огранку, возможности и технологии»

Министр здравоохранения РТ отметил, что РКБ – «город здоровья», огромный конгломерат различных видов медицинской помощи, которые тесно взаимосвязаны между собой: терапевты, врачи по внутренним болезням, хирурги, родильный дом и большой Перинатальный центр.

«Все эти виды помощи сегодня получают новую огранку, новые возможности, новые технологии, новые места работы наших докторов. Все-таки медицинская помощь – это труд врача, труд медицинской сестры и всех тех многочисленных людей, которые помогают им сделать свою работу», – сказал он.

Завершить работы планируется в 2027 году. Сейчас порядка 35–40% площади больницы задействовано под реновацию.

Завершить работы планируется в 2027 году. Сейчас порядка 35–40% площади больницы задействовано под реновацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Весь 2027 год мы будем испытывать временные неудобства в связи с тем, что будет производиться большой объем работ. Наиболее сложными для реализации являются технологические ядра медицинской организации – такие как операционный блок. У нас еще на очереди приемно-диагностическое отделение и ряд операционных блоков по специализированной помощи для ожогов и гнойной хирургии», – добавил Альмир Абашев.

Капремонт затронет площадь в 18 тысяч квадратных метров, а общая сумма затрат на сегодня составила больше 3 млрд рублей. В апреле агентство рассказывало о том, что первый транш на модернизацию клиники составил более 1,7 миллиарда рублей. Вторым траншем на работы было выделено еще 1,7 миллиарда. Когда поступил второй транш, в медучреждении как раз и началась реконструкция операционного блока.

«Хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и Правительство республики за поддержку этого проекта, который, безусловно, очень важен для всех жителей Татарстана», – подытожил Альмир Абашев.

Напомним, что модернизацию РКБ в конце прошлого года анонсировал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, руководство региона наметило проект по модернизации ведущих высокотехнологичных центров. Также модернизация ждет городские и районные больницы.

Последняя модернизация в клинике проводилась к Универсиаде 2013 года. Как объяснили в клинике, сложность в организации капитальных ремонтных работ заключалась в том, что РКБ ранее не подпадала ни под одну из существующих программ модернизации. Масштабное обновление позволит повысить качество медицинской помощи и создать современную инфраструктуру для пациентов и медицинского персонала.