«Несмотря на ремонт, клиника будет работать в штатном режиме»: стало известно, как будет проходить масштабная модернизация РКБ

Ремонтные работы в РКБ пройдут в два этапа и завершатся к концу 2027 года

В Республиканской клинической больнице Татарстана стартовала масштабная модернизация. О том, как она будет проходить, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Распоряжение о модернизации было принято Кабинетом Министров Республики Татарстан. На сегодня Главное инвестиционно-строительное управление РТ объявило аукцион на 1,7 миллиарда рублей – во столько обойдется первый этап работ. Всего запланировано два этапа, каждый из которых будет длиться год.

«В течение 2026 года планируется обновление приемно-диагностического отделения, отделений основного корпуса и других вспомогательных служб. На втором этапе расширится служба реанимационной помощи и операционного блока, ремонт пройдет в основных зданиях и во вспомогательных службах. Завершение капитального ремонта и модернизации больничного комплекса запланировано на конец 2027 года», – рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

Как отметили в РКБ, главная задача масштабного обновления – улучшить условия пребывания пациентов в клинике и привести ее в соответствие со современными стандартами.

Отмечается, что ремонтные работы будут выполняться по блокам. Клиника будет бесперебойно выполнять весь объем и план работы, несмотря на проводимую модернизацию. В то же время в клинике подчеркнули, что заранее приносят извинения за возможные неудобства, связанные со стесненными условиями работы.

«РКБ, как флагман республиканского здравоохранения, идет на лидерских позициях. Наша задача на сегодня – сохранить эти позиции и развивать их дальше. Проблема модернизации на сегодня назрела, мы в ней нуждаемся. Несмотря на проводимые мероприятия, мы должны сохранить темп работы», – отмечал главный врач больницы Марат Гатауллин.

Марат Гатауллин: «Проблема модернизации на сегодня назрела, мы в ней нуждаемся»

Напомним, что модернизацию РКБ анонсировал в конце прошлого года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, руководство региона наметило проект по модернизации ведущих высокотехнологичных центров. Помимо крупнейшего медицинского учреждения республики модернизация ждет районные и городские больницы.

Последняя модернизация в клинике проводилась к Универсиаде 2013 года. Как объяснили в клинике, сложность в организации капитальных ремонтных работ заключалась в том, что РКБ ранее не подпадала ни под одну из существующих программ модернизации.

Масштабное обновление, подчеркнули в пресс-службе РКБ, позволит повысить качество медицинской помощи, улучшить логистику внутри клиники и создать современную инфраструктуру для пациентов и медицинского персонала.