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Общество 27 июля 2026 14:16

На модернизацию РКБ Татарстана направили 3,5 млрд рублей

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На модернизацию РКБ Татарстана направили 3,5 млрд рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обновление Республиканской клинической больницы Татарстана предусмотрено 3,5 млрд рублей. За счет второго транша финансирования, который составил более 1,7 млрд рублей, в медучреждении начали реконструкцию операционного блока. Об этом «РТ» сообщили в пресс-службе РКБ.

В рамках второго этапа работ планируется увеличить число операционных и расширить возможности операционного блока. Кроме того, ремонт продолжается в других корпусах и помещениях стационара.

Ранее больница получила первый транш финансирования – около 1,8 млрд рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить общестроительные работы, модернизировать инженерные системы, провести благоустройство территории и приобрести необходимое оборудование.

#РКБ Татарстана #капитальный ремонт
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