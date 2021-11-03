ГИБДД в ноябрьские праздники усилит рейды на нетрезвых водителей

Госавтоинспекция анонсировала усиление проверок на дорогах в предстоящие ноябрьские праздники. Рейды и спецоперации будут направлены, в том числе, на выявление нетрезвых водителей, об этом сообщает телеграмм-канал МВД Медиа.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают об ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Так, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет. При этом повторное нарушение повлечет уже уголовное, а не административное наказание.

По данным ГИБДД, с начала года на российских дорогах выявлено более 42 тыс. водителей с признаками опьянения.

Из-за сложной эпидситуации на территории всей страны период с 30 октября по 7 ноября включительно объявлен нерабочими днями согласно указу Президента РФ Владимира Путина. В эти дни в Татарстане действуют жесткие антиковидные меры.