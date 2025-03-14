Герой вернулся домой: история Арсена Шамгуллина из Лениногорска, прошедшего СВО

Арсен Шамгуллин, позывной Брадар, вернулся домой после службы на передовой. Однажды, ведя сына на тренировку, он услышал радостный голос девочки с горки: «Мама, смотри, мой герой идет!» Она подбежала к нему, обняла и с восторгом прошептала: «Вы мой герой!» В тот момент Арсен уверился, что все сделал правильно.

До начала специальной военной операции Арсен Шамгуллин жил размеренной жизнью: успешный тренер по легкой атлетике, любящий отец троих детей, обеспеченный человек с домом в Сочи. Но после гибели близкого друга он окончательно решил отправиться в действующую армию.

В апреле 2022 года татарстанец добровольно прибыл в военкомат Грозного и заключил контракт с Министерством обороны России. Так начался его путь в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».

Военная подготовка прошла в Российском университете спецназа, затем – Луганск, Донецк, ожесточенные бои. Грязь окопов, тяжелые будни, контузии, но ни на секунду он не пожалел о своем решении.

Служба в военной полиции стала отдельным испытанием. «Профилактика, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений – это наша работа», – рассказывал Арсен сотрудникам полиции на встрече в Лениногорске. Военные полицейские искали дезертиров, предотвращали проникновение вражеских диверсионных групп.

Служба в зоне СВО была заполнена не только боевыми операциями, но и тяжелыми повседневными задачами. Арсену пришлось столкнуться с трудностями снабжения, обустройства позиций и поддержки морального духа бойцов. Он вспоминал, как приходилось неделями спать в окопах.

Особенно запомнились бои за стратегически важные позиции. Однажды Арсену пришлось взять на себя командование после ранения офицера. Под его руководством группа смогла не только удержать позиции, но и продвинуться вперед, вынудив противника отступить.

Отношение мирного населения к бойцам было разным. Кто-то встречал с благодарностью, кто-то с опаской. Но дети, по словам татарстанца, всегда смотрели на солдат с надеждой.

Арсен никогда не забывал, что следует примеру деда – ветерана Великой Отечественной войны Владимира Бачурина. Тот сражался под Кенигсбергом, был награжден орденом Красной Звезды. После Победы участвовал в боевых действиях на Западной Украине против националистов.

Родился Арсен в 1984 году в Набережных Челнах в семье педагогов. Спорт был частью его жизни с детства. После университета он преподавал легкую атлетику, а позже открыл собственный клуб «Время Первых».

Но главным в жизни всегда была семья. Жену Альбину он добивался настойчиво – увидел в университете и твердо решил: «Она будет моей». Судьба действительно связала их, и теперь они воспитывают троих детей: Радомира, Арию и Дария.

«Все дети родились в июне, – с улыбкой рассказал Арсен. – Я ведь тренер, к этому времени освобождаюсь от занятий. Так что все по плану!»

В октябре 2024 года Арсен вернулся к семье. «Спокойный город, интеллигентные люди, много спортивных и творческих школ. Возможно, останусь здесь тренировать молодежь», – поделился он впечатлениями от Лениногорска.

Но главное для него – быть рядом с родными, ради которых, по его собственным словам, он рисковал жизнью.

За храбрость Арсен Шамгуллин награжден государственными наградами: медалью «За храбрость» и медалью «За боевые отличия». Но носит их он редко. «Надеваю, только когда прощаюсь с боевыми товарищами. Или когда рассказываю детям о мужестве. Пусть знают, что значит защищать Родину», – пояснил татарстанец.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.