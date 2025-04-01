Герой с позывным Кама: боец из Челнов намерен заняться воспитанием молодежи после СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Кама мечтает заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Мужчина стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», направленной на поддержку участников СВО. Он отправился на передовую в 2022 году в ходе частичной мобилизации и за это время получил несколько наград за боевые заслуги. Наша съемочная группа встретилась с героем и его семьей.

Сейчас военнослужащий находится в краткосрочном отпуске и старается проводить время с семьей. На передовой он командует первым мотострелковым батальоном. 30 сентября 2024 года Кама возглавил штурмовые действия в Угледаре.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Под интенсивным огнем противника он руководил штурмовыми группами, обеспечив зачистку территории больничного комплекса без потерь личного состава. Именно его бойцы водрузили копию Знамени Победы, а сам он был награжден орденом Мужества.

«Моя рота первой зашла в город без потерь. Закрепились, установили флаги Республики Татарстан и флаг Победы. Мы окружили противника с разных направлений и добились успеха», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Среди наград Камы также есть медали за отвагу и за боевые заслуги. Его опыт в управлении подразделением высоко оценивается командованием, а боевые товарищи отмечают его лидерские качества и умение принимать решения в сложных ситуациях.

Героизм Камы вдохновляет его родных. Мужчина пошел по стопам своего деда – участника Великой Отечественной войны, который встретил Победу в Калининграде. Теперь его внук продолжает дело освобождения территорий.

«Дед служил танкистом, воевал семь лет, – рассказала Хамдия, мама военнослужащего. – А мой сын окончил танковое училище в Казани и пошел по той же дороге».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По стопам Камы хочет пойти и его сын Закир. В семье его воспитывают в духе патриотизма и любви к Родине. Отец учит его дисциплине, выносливости и уважению к традициям военной службы.

«Мы гордимся папой, он учит нас быть защитниками Отечества. В будущем я хочу поступить в академию ФСБ, чтобы защищать свою страну», – поделился планами Закир.

Кама мечтает помогать молодому поколению найти свой путь, именно поэтому он стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он уверен, что воспитание молодежи в духе патриотизма и преданности своей стране играет ключевую роль в формировании будущего России.

«Важно направлять молодежь в правильное русло, помогать им найти себя», – убежден Кама.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жена Камы, Гульназ, поддерживает его решение участвовать в программе. Она считает, что его боевой опыт и ценности, привитые ему с детства, могут стать важным ориентиром для молодых людей.

«Я никогда не думала, что мой муж отправится на войну. Но мы гордимся им. Надеюсь, он найдет себя в работе с молодежью», – высказала свое пожелание Гульназ.

Программа инициирована Раисом Татарстана Рустемом Миннихановым и является аналогом российской программы «Время Героев» президента Владимира Путина. Она предоставляет участникам СВО возможность занять места в органах власти и государственных компаниях. Уже более 1600 военнослужащих подали заявки на участие, среди них 104 человека из 33 регионов, которые хотят связать свою жизнь с Татарстаном.

Кроме работы в государственных структурах, участники программы также смогут участвовать в образовательных проектах, общественных инициативах и молодежных движениях, передавая свой опыт и знания новым поколениям.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.