Герои России в Пестрецах: Война — это крайность, место для подвига есть и в мирной жизни

Фото предоставлены Валерием Мирошниковым

Пестречинский район РТ посетила делегация Российской Ассоциации Героев, которая ставит своей целью патриотическое воспитание подрастающего поколения. В составе делегации прибыли Герой России, гвардии полковник, председатель Фонда помощи военнослужащим, депутат парламента республики Северная Осетия Валерий Куков и Герой РФ, полковник, летчик-испытатель, кандидат технических наук Николай Осыковый.

В Многопрофильном лицее ЖК «Царево» члены делегации возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Г. К. Камалеева и провели Урок мужества. На нем Герои поделились со школьниками и участниками движения «Форпост» и «Юнармия» своими представлениями о том, что такое подвиг и патриотизм, как преодолеть страх, как достойно выполнить свой долг.

Фото предоставлены Валерием Мирошниковым

В Пестречинской школе №1 прошел круглый стол «Герои нашего времени», в котором приняла участие еще и Татьяна Додосова — мама Героя России Ивана Додосова, находящегося в зоне СВО.

Полковник Куков рассказал о своем участии в четырех военных конфликтах, а в качестве главного достижения назвал то, что не допустил гибели ни одного своего подчиненного из 239-го разведбата.

Фото предоставлены Валерием Мирошниковым

Летчик-испытатель Осыковый отметил, что герои — такие же обычные люди, он сам родом из деревни, но сумел стать профессионалом, внести вклад в разработку боевых самолетов. Татьяна Додосова призвала школьников быть достойными наследниками героев. Участники круглого стола были согласны в том, что война — это крайность, а место для подвига и служения Родине можно найти и в мирной жизни.

Гости также посетили музей Ленина, приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски в Пестрецах военнослужащему, погибшему в зоне СВО, возлагали цветы к местам памяти.

Фото предоставлены Валерием Мирошниковым

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Фото предоставлены Валерием Мирошниковым