Герой России Расим Баксиков принял участие в инаугурации Президента РФ

Командир танка, который ликвидировал колонну техники ВСУ, герой России Расим Баксиков принял участие в инагурации Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня в полдень началась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Он принес присягу на Конституции России и поклялся защищать суверенитет страны и верно служить народу.