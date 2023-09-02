Герой России Расим Баксиков из РТ: «Я мечтаю, чтобы они наконец-то сдались»

Герой России старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит из Татарстана в эксклюзивном интервью Станиславу Назарову рассказал о своем подвиге и поделился переживаниями, мечтами и планами на будущее.

Летом этого года Монолит, находясь в экипаже танка с позывным «Дед Мороз» вместе с командиром лейтенантом Александром Леваковым и оператором-наводчиком ефрейтором Алексеем Неустроевым, уничтожили колонну вражеской техники состоявшей из два танка Т-72Б, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производств.

«Они вели себя агрессивно и даже безрассудно. Они и сейчас не жалеют ни людей ни технику, они бросают в бой не оглядываясь, на то, что это человеческие жизни. Ну и соответственно и нам тоже достается», – рассказал Герой.

Незадолго до этого боя, Баксиков командовал экипажем танка и попал под массированный артобстрел. Механик-водитель получил ранение. Баксиков эвакуировал его из боевой машины, оказал ему первую помощь, а сам занял его место и снова отправился в бой. Место командира занял лейтенант Александр Леваков.

Он рассказал, что случилось все на Запарожском направлении, рядом с поселком Новодаровка, на Времевском выступе.

«Времевский выступ с самого начала они пытаются продавить, не очень у них это получается. Командир дивизии делает все возможное, чтобы они не выполнили свою задачу», – говорит он.

Поступила задача зачистить поселок Новодаровок, от этого зависело дальнейшее продвижение противника, поделился Баксиков.

«Нужно было его остановить, зачистить живую силу и легкую технику на которой они передвигались. Во время выполнения этой задачи произошли эти события которые все уже видели. Сначала командир дал команду... Независимо от того, что я его командир, он все-таки командир в танке. Я могу его подправить, с чем-то несогласиться. В любом случае я должен выполнить его команду, потому что от этого зависит жизнь всего экипажа и выполнение задач. Мы зашли, Леха с Сашей увидели технику, ликвидировали, потом пошли на обратку. Но Саша дал команду не разворачиваться, потому что увидел что-то еще. Он говорит: “Там в поле что-то приближается”. Развернулись и начали отрабатывать. Потом уже танки вот эти пошли, MaxxPro про эти. Они допустили нелепую тактическую ошибку - они заблудились все вместе. И мы при поддержке артиллерии нанесли по ним удар», - вспоминает Герой России.

Техника ВСУ шла колонной и когда нужно было рассыпаться, они сгрудились, поэтому были уничтожены, считает Расим.

«Расстояние до них перед нами было около 500 метров. Лехе не надо было вычислять, измерять - все было прямо перед ним. Единственное, что от него зависело - быстро и качественно выполнял свою работу. Потому что если бы он где-то ошибался, допускал какие-то промедления, мы бы могли оттуда не выйти. Но Леша отработал на отлично», – рассказывает Баскиов.

В интервью Герой поделился и своими ощущениями во время боев.

«Когда ты идешь в бой, начинается адреналиновый шторм . Страшно до дрожи в коленках всегда. Вот с самого первого боя, и независимо от того, сколько ты прошел - всегда страшно. Уже когда начинаешь работать, все эмоции уходят на задний план. Там начинается работа и это само собой происходит», – говорит он.

Расим в 2010 году закончил танковое училище. Затем стал комнадиром учебного танкового взвода под Хабаровском, а в 2016 году перевелся в боевую часть, объясняет это решение тем, что учебная часть высасывает нервы из офицера.

«Я уволился в 2018 году и буквально полтора года назад мой друг выслал мне отношение к моей же воинской части, он звал меня в артиллерию. Но когда я приехал, он уже уехал на СВО. И я сам сказал, что если в артиллерию мне попасть не судьба, я пойду по своему профилю», – поделился Герой.

Расим Баксиков объяснил, почему решил стать участником СВО. Как оказалось, на этот момент он уже уволился с военной службы.

«Я наблюдал за всем что происходит с 2014 года, еще когда служил. Я ждал, что Владимиру Владимировичу надоест все это, и он возьмет все в свои руки. Уже когда был на гражданке после увольнения, сюда ввели войска, я обратился в Татвоенкомат, но мне сказали, что есть только рядовые должности. Я сказал: “Извините, я не рядовой”. Потом мой друг помог мне восстановиться и я попал сюда», – рассказал Баксиков.

Расим женат, у него двое детей. Не смотря на это, он оставил семью, чтобы защищать Родину. Говорит, что давно наблюдал за ситуацией на Украине и не мог спокойно на это смотреть.

«Я видел беженцев, которые проезжали в Россию, видел, как им помогали. В общем, с того момента, когда началась вся эта заварушка, было большое желание внести свою лепту. Сейчас я мечтаю, чтобы они наконец то сдались. А так, в целом отучить сына и дочь», – поделился Расим.