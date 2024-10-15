Герой России из Татарстана Михаил Марцев рассказал о зверствах врага в Курской области

Герой России из Тетюшского района Татарстана Михаил Марцев рассказал о зверствах фашистов в Курской области.

«Когда мы освобождали населенный пункт Журавли, в подвале одного из домов нашли тело девушки, которая была привязана к кровати. Ее изнасиловали, а потом убили», – рассказал Михаил Марцев «Татар-информу».

Звезду Героя России 4 октября в Москве Михаилу вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

Командир отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, подполковник с позывным Алмаз был удостоен звания Героя России за сражение в Курской области в августе этого года.

По данным Министерства обороны РФ, батальон Марцева совершил марш в более чем тысячу километров и занял рубеж обороны в Курской области. Офицер организовал точки засад на всех возможных участках наступательных действий противника. Он лично выставил пункты воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, организовал систему подвоза боеприпасов и продовольствия к передовым штурмовым группам батальона.

Численность противника превосходила, тем не менее Марцев предпринял попытку прорыва рубежа, подкрепившись поддержкой тяжелой бронетехники. Бой был ожесточенным – враг попал в огневую засаду и был разгромлен. Батальону Михаила Марцева удалось уничтожить семь БТР, БМП, семь боевых бронированных машин иностранного производства и более 120 неонацистов. 10 военнослужащих вооруженных сил Украины были взяты в плен.

Во время дальнейших боев батальон под командованием Марцева уничтожил четыре БТР, две боевые бронированные машины и более 60 неонацистов, захватил в исправном состоянии БТР «Страйкер» и боевую бронированную машину «Когуар» иностранного производства.

Михаил рассказал агентству, что захотел стать военным благодаря воспитанию отца.

«Отец с детства внушал, что нужно обязательно служить в армии. Говорил, что морская пехота – это самый сильный род войск. Еще во время Великой Отечественной войны фашисты называли их черной смертью. Я думаю, это вошло в мое детское сознание в первую очередь. Ну и мой школьный учитель по ОБЖ, Петр Михайлович, агитировал стать военным», – рассказал подполковник Марцев.

Подробный материал о подвиге Героя, о его детстве со слов его матери, читайте на «Татар-информе».

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Об этом Москалькова сообщила РИА Новости.

Москалькова также упомянула, что в аппарате уполномоченного по правам человека в России зарегистрированы запросы от родственников, которые пытаются найти более тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных военными Украинской стороны.