Мама Героя РФ из Татарстана Марцева: «Он всегда хотел быть первым, вести людей за собой»

Фото: из личного архива бойца

«Достойно выполнили поставленную боевую задачу»

Татарстанец Михаил Марцев – командир отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, подполковник с позывным Алмаз – удостоен звания Героя России. «Золотую Звезду» 4 октября в Москве ему вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Хотел бы выразить огромную благодарность своему подчиненному личному составу – каждому матросу, сержанту, офицеру. В трудные минуты боя ни в коем случае не подвели. Выполнили достойно поставленную боевую задачу», – сказал Герой после церемонии награждения.

В открытых источниках есть информация о том, что Михаил Марцев в 2014 году участвовал в операции по возвращению Крыма. С первых дней СВО находится на передовой. Он освобождал Мариуполь, сражался на Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовал в боях по Угледаром.

Фото: из личного архива бойца

Под Курском уничтожил 19 единиц техники и 180 неонацистов

По данным Министерство обороны РФ, в августе этого года батальон Марцева совершил марш в более чем тысячу километров и занял рубеж обороны в Курской области. Офицер организовал точки засад на всех возможных участках наступательных действий противника. Он лично выставил пункты воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, организовал систему подвоза боеприпасов и продовольствия к передовым штурмовым группам батальона.

Численность противника превосходила, тем не менее Марцев предпринял попытку прорыва рубежа, подкрепившись поддержкой тяжелой бронетехники. Бой был ожесточенным – враг попал в огневую засаду и был разгромлен. Батальону Михаила Марцева удалось уничтожить 7 БТР, БМП, 7 боевых бронированных машин иностранного производства и более 120 неонацистов; 10 военнослужащих вооруженных сил Украины были взяты в плен.

Во время дальнейших боев батальон под командованием Марцева уничтожил 4 БТР, 2 боевые бронированные машины и более 60 неонацистов, захватил в исправном состоянии БТР «Страйкер» и боевую бронированную машину «Когуар» иностранного производства.

«Много времени проводил в конном дворе, ездил на соревнования по верховой езде»

Родители Героя России живут в селе Тоншерма Тетюшского района, там же прошло его детство.

Михаилу 36 лет, у него есть две сестры-двойняшки Вера и Надежда, младше брата всего на год. Они тоже военнообязанные – обе медики, работают анестезиологами в республиканской больнице.

Мать, Зоя Михайловна, уже на пенсии, но продолжает трудиться на сахарном заводе. Когда «Татар-информ» записывал интервью с ней, она сообщила, что едет увольняться. Скоро на заслуженный отдых уйдет и ее супруг Николай Петрович.

«Родом я из Чувашии, работала там на текстильной фабрике прядильщицей. В 1986 году я вышла замуж, родила сына, после выхода в декрет мы с супругом переехали в Тоншерму. Устроилась работать в колхоз, муж тут же работал механизатором», – рассказывает Зоя Михайловна.

По словам мамы, Миша рос задорным и веселым мальчиком.

«Учился средне, за уроками больно не сидел. Но увлечений было у него много. Он в художественной самодеятельности в школе участвовал – и пел, и танцевал. Много времени проводил на конном дворе, ездил на соревнования по верховой езде, в школе в “Зарницах” участвовал, всегда был командиром. Напротив нас жил его друг, тоже Миша, на год старше его. Он поступил в Ульяновское военное училище, и наш сын, видимо, глядя на него, тоже подал заявление в танковое училище», – поделилась Зоя Михайловна.

Фото: из личного архива бойца

«С малых лет он говорил: “Мама, у меня все будет, я всего добьюсь”»

Сын с юных лет трудился с отцом на комбайне – всегда был очень трудолюбивым, рассказывает Зоя Михайловна.

«Придут с отцом поздно вечером, все грязные, уставшие. Я всегда говорила ему: “Сынок, ну зачем тебе это, отдыхай!”, – а он все равно шел. Ему нравилось, он сам водил комбайн. Но и дома по хозяйству сын помогал много», – отметила женщина.

На вопрос о том, какие качества характера помогли Михаилу стать Героем России, женщина отметила скромно.

«С малых лет он говорил: “Мама, у меня все будет, я всего добьюсь”. Наверное, это он сам такой. Конечно, я учила его быть честным, не обижать младших. Но он сам свое дело делал: соседских мальчишек учил патриотизму, занимался с ними, как на “Зарнице”. Я переживала, что родителям этих мальчишек это может не понравиться и что он не будет с учебой успевать», – вздыхает Зоя Михайловна.

Опасения матери сын всерьез не воспринимал, продолжал учить соседскую ребятню. Ну и как он мог их оставить, ведь он их командир! По словам мамы, Михаилу всегда хотелось быть первым и вести людей за собой.

Фото: из личного архива бойца

«Заходит домой и говорит: “Мама, я влюбился”»

Окончив 11 классов, Михаил поступил учиться на танкиста в Казань, а через два года перевелся в Благовещенск, в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 2009 году он получил диплом и был отправлен служить на Черноморский флот, в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты, расположенную в Севастополе.

Родители редко виделись с сыном, только на время отпусков он приезжал в отчий дом. В один из таких визитов он сообщил отцу и матери важную новость.

«Заходит домой и говорит: “Мама, я влюбился”. Я удивилась, у нас ведь девушек-то нет, в кого он мог влюбиться? Оказывается, его избранница из Ульяновска к бабуле приехала в гости. На следующий день он привел ее к нам знакомиться и заявил, что увезет ее с собой. Так и увез, через два года они поженились, уже десять лет вместе. 29 января 2022 года у них родилась дочка», – поделилась Зоя Михайловна.

Михаил успел встретить жену с малышкой из роддома и в скором времени уехал в командировку.

«Мы тогда приезжали к ним в Севастополь, на внучку посмотреть. Он сразу сказал, куда поедет, скрывать не стал. Я очень переживала. С тех пор еще реже стали видеться», – вздыхает мама Михаила.

Фото: mil.ru

«Когда сильно переживаю, успокаивает меня, говорит, что все будет в порядке»

4 октября мать увидела сына впервые за последний год. В этот день они всей семьей были в Москве. Приехали на награждение Михаила.

«На церемонию мы попасть не смогли, но потом мы пошли в ресторан. Так волнительно было, как увидела его – слезы появились. Долго обнимались. Он очень изменился за это время: раньше он разговорчивый был, а сейчас каждое слово из него вытягивать надо. Серьезный стал. В глазах его веселья нет», – поделилась мать Героя.

О том, что происходит на СВО, Михаил родным не рассказывает. Знают они только, что он был в Авдеевке и в Крынках.

«Где война идет, наверное, везде побывал. Когда я спрашиваю, он говорит: “Мама, зачем тебе знать, ты же не знаешь, где эти города”. Когда сильно переживаю, он успокаивает меня, говорит, что все будет в порядке. Я ему верю. Мы его ждем домой, уверены, что война скоро кончится. Пускай все возвращаются к семьям», – говорит Зоя Михайловна.

По словам Зои Михайловны, после новости о том, что сын получил «Золотую Звезду» Героя России, ей стало поступать очень много звонков с поздравлениями. К такому вниманию, признается, она не привыкла.

«Раньше я всегда говорила, что он выбрал хорошую профессию. Так уж получилось, что вырастили мы его для Родины, не для себя», – говорит Зоя Михайловна.

«Никогда не сомневайтесь – Победа будет за нами!»

Сразу после награждения Михаил вернулся на передовую, сейчас он в Курской области, освобождает территорию от нацистов. «Татар-информу» удалось с ним поговорить – он рассказал о сражении, за которое получил звание Героя России.

«Мы вели ожесточенные бои на другом направлении, когда нам сообщили, что противник приближается к Курской области. Нам был дан приказ выйти из боя и совершить марш в направлении Курской области», – рассказал Михаил.

Путь в тысячу километров батальон прошел за сутки. В это время уже поступил приказ занять рубеж.

«С ходу мы заняли рубеж и оборону, на следующий день в 5.42 утра на правый фланг батальона вышла огневая засада. В 6.12 пошли основные силы противника на рубеж батальона – порядка 17 единиц бронетехники противника. Сразу после марша я успел выставить огневые засады, организовал связь, систему наблюдения расчетами БПЛА», – вспоминает Михаил Марцев.

Тогда еще батальон не успел нормально окопаться, но, несмотря на это, когда противник вышел к батальону, бойцы Марцева начали упорно отражать наступление.

«Самым сложным тогда было то, что противник уже малыми силами – диверсионно-разведывательными группами – был по всей Курской области и мы не знали, где конкретно он находится. Он был везде. Передвигался он на бронеавтомобилях типа MaxxPro, Kozak, Bradley, Marder, было непонятно, откуда он нанесет свой удар и какой в следующий раз произведет маневр», – рассказывает подполковник.

Нужно было просчитывать все возможные направления врага, пути его подхода. Чтобы не допустить наступления либо прорыва в сторону Курска, отметил офицер. Солдаты ВСУ, которых тогда удалось взять в плен, рассказали, что перед отправкой в Курскую область им не сообщили, куда они выдвигаются.

«Они говорили, что не хотят воевать, не понимают, что делают на территории России. Они были готовы все рассказать, сотрудничать. Среди пленных были и подготовленные бойцы, и простые мобилизованные. Подготовленный противник делал все, чтобы не попасть в плен. Тех, кто имел меньше опыта, обычно сажали на точки закрепления, где подготовленные бойцы следили за ними, чтобы не убежали, не оставили свои позиции», – рассказывает Михаил Марцев.

Жалости к врагу, по собственному признанию, Михаил не испытывал, поскольку своими глазами видел бесчеловечные зверства, которые творили нацисты.

«Когда мы освобождали населенный пункт Журавли, в подвале одного из домов нашли тело девушки, которая была привязана к кровати: ее изнасиловали, а потом убили», – вспоминает Михаил.

За доблесть и отвагу Марцева уже дважды награждали орденами Мужества. Один орден он получил за выполнение боевых задач в селе Никольском, на угледарском направлении, другой – на херсонском направлении за сражение в населенном пункте Крынки. Также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами. На груди подполковника блестит и множество других наград.

Михаил рассказал, что захотел стать военным благодаря воспитанию отца.

«Отец с детства внушал, что нужно обязательно служить в армии. Говорил, что морская пехота – это самый сильный род войск. Еще во время Великой Отечественной войны фашисты называли их черной смертью. Я думаю, это вошло в мое детское сознание в первую очередь. Ну и мой школьный учитель по ОБЖ Петр Михайлович агитировал стать военным», – рассказал подполковник Марцев.

В подтверждение слов мамы Михаил рассказал, что на его выбор повлиял и соседский мальчишка – его тезка Михаил, который сейчас тоже служит в рядах Российской армии.

«Михаил старше меня, он поступил в училище связи в Ульяновске. Глядя на него, я тоже решил стать офицером, морским пехотинцем. Сначала я подал документы в училище связи в Ульяновске, а потом, когда узнал, что в Казанском танковом училище есть факультет морской пехоты, я забрал документы из Ульяновского училища и подал в танковое. Сдал нормативы и экзамены, поступил, проучился там два года. В 2007 году факультет, где я учился, закрыли, нас перевели на Дальний Восток учиться. Недавно я поступил в Общевойсковую академию в Москве. Скоро уйду в отпуск, подготовлюсь, и 1 декабря у меня начнется обучение», – рассказал Михаил.

Ну а пока нужно выполнить поставленные задачи, и Михаил Марцев продолжает истреблять врага.

«Вдохновение мне дает то, что матросы в меня верят, а я верю в них. Другим участникам СВО хочу пожелать удачи, армейской выдержки и всегда верить в лучшее – все будет хорошо. Никогда не сомневайтесь, что Победа будет за нами», – подытожил Герой России.